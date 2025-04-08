Валюты / XOMAO
XOMAO: XOMA Corporation - Depositary Shares Rep Series B 8.375% Cumula
25.53 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XOMAO за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.53, а максимальная — 25.55.
Следите за динамикой XOMA Corporation - Depositary Shares Rep Series B 8.375% Cumula. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
25.53 25.55
Годовой диапазон
23.32 25.87
- Предыдущее закрытие
- 25.55
- Open
- 25.53
- Bid
- 25.53
- Ask
- 25.83
- Low
- 25.53
- High
- 25.55
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 0.04%
- 6-месячное изменение
- 0.27%
- Годовое изменение
- -0.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.