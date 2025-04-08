시세섹션
통화 / XOMAO
주식로 돌아가기

XOMAO: XOMA Corporation - Depositary Shares Rep Series B 8.375% Cumula

25.66 USD 0.02 (0.08%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

XOMAO 환율이 오늘 -0.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.56이고 고가는 25.67이었습니다.

XOMA Corporation - Depositary Shares Rep Series B 8.375% Cumula 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XOMAO News

일일 변동 비율
25.56 25.67
년간 변동
23.32 25.87
이전 종가
25.68
시가
25.56
Bid
25.66
Ask
25.96
저가
25.56
고가
25.67
볼륨
3
일일 변동
-0.08%
월 변동
0.55%
6개월 변동
0.79%
년간 변동율
-0.47%
20 9월, 토요일