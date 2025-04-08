Valute / XOMAO
XOMAO: XOMA Corporation - Depositary Shares Rep Series B 8.375% Cumula
25.66 USD 0.02 (0.08%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XOMAO ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.56 e ad un massimo di 25.67.
Segui le dinamiche di XOMA Corporation - Depositary Shares Rep Series B 8.375% Cumula. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
25.56 25.67
Intervallo Annuale
23.32 25.87
- Chiusura Precedente
- 25.68
- Apertura
- 25.56
- Bid
- 25.66
- Ask
- 25.96
- Minimo
- 25.56
- Massimo
- 25.67
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.08%
- Variazione Mensile
- 0.55%
- Variazione Semestrale
- 0.79%
- Variazione Annuale
- -0.47%
21 settembre, domenica