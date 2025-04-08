QuotazioniSezioni
Valute / XOMAO
XOMAO: XOMA Corporation - Depositary Shares Rep Series B 8.375% Cumula

25.66 USD 0.02 (0.08%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XOMAO ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.56 e ad un massimo di 25.67.

Segui le dinamiche di XOMA Corporation - Depositary Shares Rep Series B 8.375% Cumula. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.56 25.67
Intervallo Annuale
23.32 25.87
Chiusura Precedente
25.68
Apertura
25.56
Bid
25.66
Ask
25.96
Minimo
25.56
Massimo
25.67
Volume
3
Variazione giornaliera
-0.08%
Variazione Mensile
0.55%
Variazione Semestrale
0.79%
Variazione Annuale
-0.47%
21 settembre, domenica