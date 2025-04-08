Währungen / XOMAO
XOMAO: XOMA Corporation - Depositary Shares Rep Series B 8.375% Cumula
25.56 USD 0.12 (0.47%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XOMAO hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.56 bis zu einem Hoch von 25.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die XOMA Corporation - Depositary Shares Rep Series B 8.375% Cumula-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
25.56 25.56
Jahresspanne
23.32 25.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.68
- Eröffnung
- 25.56
- Bid
- 25.56
- Ask
- 25.86
- Tief
- 25.56
- Hoch
- 25.56
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.47%
- Monatsänderung
- 0.16%
- 6-Monatsänderung
- 0.39%
- Jahresänderung
- -0.85%
