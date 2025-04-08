クォートセクション
XOMAO: XOMA Corporation - Depositary Shares Rep Series B 8.375% Cumula

25.68 USD 0.09 (0.35%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XOMAOの今日の為替レートは、0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり25.60の安値と25.68の高値で取引されました。

XOMA Corporation - Depositary Shares Rep Series B 8.375% Cumulaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.60 25.68
1年のレンジ
23.32 25.87
以前の終値
25.59
始値
25.66
買値
25.68
買値
25.98
安値
25.60
高値
25.68
出来高
4
1日の変化
0.35%
1ヶ月の変化
0.63%
6ヶ月の変化
0.86%
1年の変化
-0.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K