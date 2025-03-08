Валюты / VSTS
VSTS: Vestis Corporation
4.11 USD 0.10 (2.38%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VSTS за сегодня изменился на -2.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.05, а максимальная — 4.23.
Следите за динамикой Vestis Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VSTS
- Vestis Corp announces retention equity awards for executive officers
- Vestis (VSTS) Q3 Revenue Falls 3.5%
- Vestis (VSTS) Q3 Earnings Meet Estimates
- Vestis Q3 2025 slides: Revenue declines continue amid operational improvement efforts
- J.P. Morgan upgrades Cintas, cuts UniFirst and Vestis on weak outlooks
- This Procter & Gamble Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Henry Schein (NASDAQ:HSIC), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- JPMorgan downgrades Vestis stock to Underweight amid turnaround challenges
- Cintas: Beautiful And Boring But Trading At A Premium (NASDAQ:CTAS)
- Vestis Corporation Class Action: Levi & Korsinsky Reminds Vestis Investors of the Pending Class Action Lawsuit With a Lead Plaintiff Deadline of August 8, 2025 - VSTS
- Levi & Korsinsky Announces the Filing of a Securities Class Action on Behalf of Vestis Corporation (VSTS) Shareholders
- Levi & Korsinsky Announces the Filing of a Securities Class Action on Behalf of Vestis Corporation (VSTS) Shareholders
- Class Action Filed Against Vestis Corporation (VSTS) - August 8, 2025 Deadline to Join - Contact Levi & Korsinsky
- Vestis: No Immediate Turnaround In Sight, But New CEO Gives Hope (NYSE:VSTS)
- Jefferies upgrades Rollins on sales hiring surge, sees growth ahead
- Moody’s lowers Vestis’ corporate family rating to B2, maintains stable outlook
- Vestis Corp. downgraded by S&P Global due to weaker performance outlook
- Sarepta Therapeutics, Mercury Systems, Arista Networks And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Arista Networks (NYSE:ANET), Apellis Pharmaceuticals (NASDAQ:APLS)
- Why Porch Group Shares Are Trading Higher By Over 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Vestis stock plummets 28.5% as Q2 earnings disappoint, guidance falls short
- Qualcomm, Confluent, Pilgrim's Pride And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Granite Const (NYSE:GVA), Confluent (NASDAQ:CFLT)
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
- Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio Q4 2024 Review (Mutual Fund:FSCPX)
- Vestis: Extremely Undervalued With Stable FCF And 75 Years In The Industry (NYSE:VSTS)
Дневной диапазон
4.05 4.23
Годовой диапазон
3.98 17.84
- Предыдущее закрытие
- 4.21
- Open
- 4.16
- Bid
- 4.11
- Ask
- 4.41
- Low
- 4.05
- High
- 4.23
- Объем
- 1.680 K
- Дневное изменение
- -2.38%
- Месячное изменение
- -11.99%
- 6-месячное изменение
- -57.93%
- Годовое изменение
- -72.47%
