VSTS: Vestis Corporation
4.13 USD 0.01 (0.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VSTS hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.10 bis zu einem Hoch von 4.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vestis Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VSTS News
- Vestis Corp announces retention equity awards for executive officers
- Vestis (VSTS) Q3 Revenue Falls 3.5%
- Vestis (VSTS) Q3 Earnings Meet Estimates
- Vestis Q3 2025 slides: Revenue declines continue amid operational improvement efforts
- J.P. Morgan upgrades Cintas, cuts UniFirst and Vestis on weak outlooks
- This Procter & Gamble Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Henry Schein (NASDAQ:HSIC), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- JPMorgan downgrades Vestis stock to Underweight amid turnaround challenges
- Cintas: Beautiful And Boring But Trading At A Premium (NASDAQ:CTAS)
- Vestis Corporation Class Action: Levi & Korsinsky Reminds Vestis Investors of the Pending Class Action Lawsuit With a Lead Plaintiff Deadline of August 8, 2025 - VSTS
- Levi & Korsinsky Announces the Filing of a Securities Class Action on Behalf of Vestis Corporation (VSTS) Shareholders
- Class Action Filed Against Vestis Corporation (VSTS) - August 8, 2025 Deadline to Join - Contact Levi & Korsinsky
- Vestis: No Immediate Turnaround In Sight, But New CEO Gives Hope (NYSE:VSTS)
- Jefferies upgrades Rollins on sales hiring surge, sees growth ahead
- Moody’s lowers Vestis’ corporate family rating to B2, maintains stable outlook
- Vestis Corp. downgraded by S&P Global due to weaker performance outlook
- Sarepta Therapeutics, Mercury Systems, Arista Networks And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Arista Networks (NYSE:ANET), Apellis Pharmaceuticals (NASDAQ:APLS)
- Why Porch Group Shares Are Trading Higher By Over 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Vestis stock plummets 28.5% as Q2 earnings disappoint, guidance falls short
- Qualcomm, Confluent, Pilgrim's Pride And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Granite Const (NYSE:GVA), Confluent (NASDAQ:CFLT)
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
- Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio Q4 2024 Review (Mutual Fund:FSCPX)
- Vestis: Extremely Undervalued With Stable FCF And 75 Years In The Industry (NYSE:VSTS)
Tagesspanne
4.10 4.17
Jahresspanne
3.98 17.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.14
- Eröffnung
- 4.14
- Bid
- 4.13
- Ask
- 4.43
- Tief
- 4.10
- Hoch
- 4.17
- Volumen
- 549
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- -11.56%
- 6-Monatsänderung
- -57.73%
- Jahresänderung
- -72.34%
