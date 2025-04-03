Валюты / VSH
VSH: Vishay Intertechnology Inc
15.21 USD 0.10 (0.66%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VSH за сегодня изменился на 0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.04, а максимальная — 15.33.
Следите за динамикой Vishay Intertechnology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VSH
- Vishay introduces new high voltage ceramic capacitors for industrial use
- Vishay introduces new automotive-grade DC-Link film capacitor
- Earnings call transcript: Vishay Intertechnology misses Q2 2025 EPS forecast
- Vishay introduces new automotive grade ESD protection diodes
- Vishay Intertechnology: Is Valued At Less Than Book Value For A Reason (NYSE:VSH)
- Vishay introduces compact surface-mount cermet trimmers for harsh conditions
- VSH Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Rise Y/Y, Stock Falls
- Company News for Aug 7, 2025
- Vishay (VSH) Q2 Revenue Rises 2.9%
- Vishay Intertechnology (VSH) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Vishay Q2 2025 slides: revenue grows 6.6% QoQ, but profitability remains challenged
- Vishay Intertechnology shares rise 3% as revenue tops estimates
- Vishay Intertechnology earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- Vishay introduces tricolor LED with enhanced brightness for automotive use
- Vishay introduces new SiC Schottky diodes in compact package
- S&P downgrades Vishay Intertechnology to BB on cash flow concerns
- Vishay Intertechnology CHA Series of AEC-Q200 Qualified Thin Film Chip Resistors Now Available in 0402 Case Size
- Opinion: Forget the ‘Magnificent Seven’ — these 7 cheap tech and AI stocks are better buys right now
- Vishay adds surface-mount option to wirewound safety resistors
- Vishay unveils new isolation amplifiers for industrial use
- Vishay Intertechnology 80 V MOSFET in PowerPAK ® 8x8SW Package Offers Best in Class RDS(ON) of 0.88 mÎ© to Increase Efficiency
- Vishay declares dividend for common stockholders
- Vishay Intertechnology EVP Michael O’Sullivan acquires $37,212 in shares
- Vishay Unveils High-Precision RGBIR Sensor For Smarter Automotive Displays - Vishay Intertechnology (NYSE:VSH)
Дневной диапазон
15.04 15.33
Годовой диапазон
10.35 20.15
- Предыдущее закрытие
- 15.11
- Open
- 15.13
- Bid
- 15.21
- Ask
- 15.51
- Low
- 15.04
- High
- 15.33
- Объем
- 1.380 K
- Дневное изменение
- 0.66%
- Месячное изменение
- 0.66%
- 6-месячное изменение
- -4.22%
- Годовое изменение
- -19.22%
