Валюты / VREX
VREX: Varex Imaging Corporation
11.63 USD 0.15 (1.31%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VREX за сегодня изменился на 1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.39, а максимальная — 11.73.
Следите за динамикой Varex Imaging Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VREX
Дневной диапазон
11.39 11.73
Годовой диапазон
6.76 16.94
- Предыдущее закрытие
- 11.48
- Open
- 11.46
- Bid
- 11.63
- Ask
- 11.93
- Low
- 11.39
- High
- 11.73
- Объем
- 686
- Дневное изменение
- 1.31%
- Месячное изменение
- 2.65%
- 6-месячное изменение
- 1.31%
- Годовое изменение
- -2.27%
