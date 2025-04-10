통화 / VREX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
VREX: Varex Imaging Corporation
12.28 USD 0.06 (0.49%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VREX 환율이 오늘 -0.49%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.11이고 고가는 12.50이었습니다.
Varex Imaging Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VREX News
- 바렉스 이미징, 소형주 컨퍼런스서 전략 발표: 관세 속 대응 모색
- Varex Imaging at Small-Cap Virtual Conference: Strategic Moves Amid Tariffs
- Is VAREX IMAGING (VREX) Stock Undervalued Right Now?
- Phibro Animal Health Corporation (PAHC) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Should Value Investors Buy VAREX IMAGING (VREX) Stock?
- Wall Street Analysts Believe VAREX IMAGING (VREX) Could Rally 46.29%: Here's is How to Trade
- Brainsway Ltd. Sponsored ADR (BWAY) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Here is Why Growth Investors Should Buy VAREX IMAGING (VREX) Now
- Are Investors Undervaluing VAREX IMAGING (VREX) Right Now?
- Why VAREX IMAGING (VREX) Might be Well Poised for a Surge
- Does VAREX IMAGING (VREX) Have the Potential to Rally 71.44% as Wall Street Analysts Expect?
- Varex Imaging Corporation (VREX) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- Varex Imaging stock price target raised to $16 from $12 at B.Riley
- Earnings call transcript: Varex Imaging Q3 2025 EPS beats forecast, stock surges
- Varex Imaging Q3 FY25 slides: revenue dips, profitability improves amid debt reduction
- Here's What Key Metrics Tell Us About VAREX IMAGING (VREX) Q3 Earnings
- VAREX IMAGING (VREX) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- biote Corp. (BTMD) Tops Q2 Earnings Estimates
- Varex Imaging Corporation (VREX) Downgraded by S&P as Regulatory Outlook Remains Cloudy
- Varex Imaging Corp. ratings downgraded at S&P due to weaker credit metrics
- Varex to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
일일 변동 비율
12.11 12.50
년간 변동
6.76 16.94
- 이전 종가
- 12.34
- 시가
- 12.34
- Bid
- 12.28
- Ask
- 12.58
- 저가
- 12.11
- 고가
- 12.50
- 볼륨
- 959
- 일일 변동
- -0.49%
- 월 변동
- 8.38%
- 6개월 변동
- 6.97%
- 년간 변동율
- 3.19%
20 9월, 토요일