VFS: VinFast Auto Ltd
3.19 USD 0.05 (1.54%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VFS за сегодня изменился на -1.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.18, а максимальная — 3.26.
Следите за динамикой VinFast Auto Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VFS
- Cantor Fitzgerald подтверждает рейтинг Overweight для акций VinFast с целевой ценой $6
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on VinFast stock with $6 target
- Did VinFast's U.S. Expansion Plans Fail? Why the Stock Could Drop to $0
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on VinFast stock amid expansion
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Buy This, Not That: The Hazards Are Flashing for 1 EV Maker
- VinFast misses earnings forecasts in Q2, keeps 2025 delivery goal
- EV maker VinFast’s quarterly loss widens amid heavy spending on ambitious growth strategy
- ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Is VinFast the Next Fisker and Headed to $0?
- VinFast opens first California dealership in San Diego
- Lucid Stock Is Still Not Worth Your Money (NASDAQ:LCID)
- VinFast shares hit Fair Value target following 19-month market adjustment
- Silicon Valley Startup Tensor Unveils $200K Luxury Robocar With 37 Cameras And Zero-Cloud Privacy For 2026 Launch - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI)
- 1 High-Risk, High-Reward EV Stock to Buy, and 1 Money Pit to Avoid
- VinFast to sell R&D unit to founder in $1.5 billion deal
- VinFast founder to inject another $1.5 billion in exchange for R&D assets
- VinFast delivers 11,479 electric vehicles in Vietnam in July
- EV Company News For The Month Of July 2025
- VinFast VF 8 owners complete long-distance road trips across North America
- 5 Reasons Why Gold Will Dethrone The USD As The World's Main FX Reserve Within A Decade
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on VinFast stock
- What's Going On With VinFast Stock Today? - VinFast Auto (NASDAQ:VFS)
- VinFast reports 11,382 electric vehicle deliveries in Vietnam for June
Дневной диапазон
3.18 3.26
Годовой диапазон
2.56 5.38
- Предыдущее закрытие
- 3.24
- Open
- 3.22
- Bid
- 3.19
- Ask
- 3.49
- Low
- 3.18
- High
- 3.26
- Объем
- 982
- Дневное изменение
- -1.54%
- Месячное изменение
- -6.45%
- 6-месячное изменение
- 0.00%
- Годовое изменение
- -16.93%
