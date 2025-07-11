Devises / VFS
VFS: VinFast Auto Ltd
3.23 USD 0.05 (1.52%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VFS a changé de -1.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.21 et à un maximum de 3.28.
Suivez la dynamique VinFast Auto Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VFS Nouvelles
- Cantor Fitzgerald maintient sa recommandation Surpondérer sur l’action VinFast avec un objectif de 6€
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on VinFast stock with $6 target
- Did VinFast's U.S. Expansion Plans Fail? Why the Stock Could Drop to $0
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on VinFast stock amid expansion
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Buy This, Not That: The Hazards Are Flashing for 1 EV Maker
- VinFast misses earnings forecasts in Q2, keeps 2025 delivery goal
- EV maker VinFast’s quarterly loss widens amid heavy spending on ambitious growth strategy
- ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Is VinFast the Next Fisker and Headed to $0?
- VinFast opens first California dealership in San Diego
- Lucid Stock Is Still Not Worth Your Money (NASDAQ:LCID)
- VinFast shares hit Fair Value target following 19-month market adjustment
- Silicon Valley Startup Tensor Unveils $200K Luxury Robocar With 37 Cameras And Zero-Cloud Privacy For 2026 Launch - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI)
- 1 High-Risk, High-Reward EV Stock to Buy, and 1 Money Pit to Avoid
- VinFast to sell R&D unit to founder in $1.5 billion deal
- VinFast founder to inject another $1.5 billion in exchange for R&D assets
- VinFast delivers 11,479 electric vehicles in Vietnam in July
- EV Company News For The Month Of July 2025
- VinFast VF 8 owners complete long-distance road trips across North America
- 5 Reasons Why Gold Will Dethrone The USD As The World's Main FX Reserve Within A Decade
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on VinFast stock
- What's Going On With VinFast Stock Today? - VinFast Auto (NASDAQ:VFS)
- VinFast reports 11,382 electric vehicle deliveries in Vietnam for June
Range quotidien
3.21 3.28
Range Annuel
2.56 5.38
- Clôture Précédente
- 3.28
- Ouverture
- 3.25
- Bid
- 3.23
- Ask
- 3.53
- Plus Bas
- 3.21
- Plus Haut
- 3.28
- Volume
- 733
- Changement quotidien
- -1.52%
- Changement Mensuel
- -5.28%
- Changement à 6 Mois
- 1.25%
- Changement Annuel
- -15.89%
