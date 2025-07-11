Währungen / VFS
VFS: VinFast Auto Ltd
3.28 USD 0.04 (1.23%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VFS hat sich für heute um 1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.24 bis zu einem Hoch von 3.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die VinFast Auto Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.24 3.29
Jahresspanne
2.56 5.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.24
- Eröffnung
- 3.24
- Bid
- 3.28
- Ask
- 3.58
- Tief
- 3.24
- Hoch
- 3.29
- Volumen
- 628
- Tagesänderung
- 1.23%
- Monatsänderung
- -3.81%
- 6-Monatsänderung
- 2.82%
- Jahresänderung
- -14.58%
