UVV: Universal Corporation
55.39 USD 0.46 (0.84%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UVV за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.79, а максимальная — 55.63.
Следите за динамикой Universal Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
54.79 55.63
Годовой диапазон
49.40 67.33
- Предыдущее закрытие
- 54.93
- Open
- 54.91
- Bid
- 55.39
- Ask
- 55.69
- Low
- 54.79
- High
- 55.63
- Объем
- 302
- Дневное изменение
- 0.84%
- Месячное изменение
- -0.59%
- 6-месячное изменение
- -1.20%
- Годовое изменение
- 4.19%
