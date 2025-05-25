KurseKategorien
Währungen / UVV
Zurück zum Aktien

UVV: Universal Corporation

56.37 USD 0.11 (0.20%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UVV hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.03 bis zu einem Hoch von 56.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Universal Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UVV News

Tagesspanne
56.03 56.40
Jahresspanne
49.40 67.33
Vorheriger Schlusskurs
56.26
Eröffnung
56.40
Bid
56.37
Ask
56.67
Tief
56.03
Hoch
56.40
Volumen
12
Tagesänderung
0.20%
Monatsänderung
1.17%
6-Monatsänderung
0.55%
Jahresänderung
6.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K