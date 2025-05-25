Währungen / UVV
UVV: Universal Corporation
56.37 USD 0.11 (0.20%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UVV hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.03 bis zu einem Hoch von 56.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Universal Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
UVV News
Tagesspanne
56.03 56.40
Jahresspanne
49.40 67.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.26
- Eröffnung
- 56.40
- Bid
- 56.37
- Ask
- 56.67
- Tief
- 56.03
- Hoch
- 56.40
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 0.20%
- Monatsänderung
- 1.17%
- 6-Monatsänderung
- 0.55%
- Jahresänderung
- 6.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K