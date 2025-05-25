CotationsSections
Devises / UVV
Retour à Actions

UVV: Universal Corporation

55.25 USD 1.01 (1.80%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de UVV a changé de -1.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.25 et à un maximum de 56.40.

Suivez la dynamique Universal Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UVV Nouvelles

Range quotidien
55.25 56.40
Range Annuel
49.40 67.33
Clôture Précédente
56.26
Ouverture
56.40
Bid
55.25
Ask
55.55
Plus Bas
55.25
Plus Haut
56.40
Volume
373
Changement quotidien
-1.80%
Changement Mensuel
-0.84%
Changement à 6 Mois
-1.44%
Changement Annuel
3.93%
20 septembre, samedi