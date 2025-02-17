Валюты / UPLD
UPLD: Upland Software Inc
2.48 USD 0.09 (3.50%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UPLD за сегодня изменился на -3.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.42, а максимальная — 2.57.
Следите за динамикой Upland Software Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости UPLD
Дневной диапазон
2.42 2.57
Годовой диапазон
1.69 5.64
- Предыдущее закрытие
- 2.57
- Open
- 2.57
- Bid
- 2.48
- Ask
- 2.78
- Low
- 2.42
- High
- 2.57
- Объем
- 592
- Дневное изменение
- -3.50%
- Месячное изменение
- -9.82%
- 6-месячное изменение
- -11.74%
- Годовое изменение
- 0.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.