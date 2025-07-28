Валюты / UK
UK: Ucommune International Ltd
1.03 USD 0.05 (4.63%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UK за сегодня изменился на -4.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.00, а максимальная — 1.08.
Следите за динамикой Ucommune International Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости UK
Дневной диапазон
1.00 1.08
Годовой диапазон
0.90 1.69
- Предыдущее закрытие
- 1.08
- Open
- 1.08
- Bid
- 1.03
- Ask
- 1.33
- Low
- 1.00
- High
- 1.08
- Объем
- 72
- Дневное изменение
- -4.63%
- Месячное изменение
- 6.19%
- 6-месячное изменение
- -8.04%
- Годовое изменение
- -31.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.