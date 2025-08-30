Валюты / TV
TV: Grupo Televisa S.A.B
2.92 USD 0.07 (2.46%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TV за сегодня изменился на 2.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.83, а максимальная — 2.93.
Следите за динамикой Grupo Televisa S.A.B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.83 2.93
Годовой диапазон
1.55 2.96
- Предыдущее закрытие
- 2.85
- Open
- 2.85
- Bid
- 2.92
- Ask
- 3.22
- Low
- 2.83
- High
- 2.93
- Объем
- 896
- Дневное изменение
- 2.46%
- Месячное изменение
- 5.80%
- 6-месячное изменение
- 67.82%
- Годовое изменение
- 14.51%
