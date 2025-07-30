Валюты / TRIP
TRIP: TripAdvisor Inc
18.06 USD 0.80 (4.24%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRIP за сегодня изменился на -4.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.40, а максимальная — 18.86.
Следите за динамикой TripAdvisor Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
17.40 18.86
Годовой диапазон
10.43 19.10
- Предыдущее закрытие
- 18.86
- Open
- 18.86
- Bid
- 18.06
- Ask
- 18.36
- Low
- 17.40
- High
- 18.86
- Объем
- 7.794 K
- Дневное изменение
- -4.24%
- Месячное изменение
- 6.05%
- 6-месячное изменение
- 29.09%
- Годовое изменение
- 23.44%
