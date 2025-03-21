Валюты / TR
TR: Tootsie Roll Industries Inc
41.27 USD 0.24 (0.58%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TR за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.55, а максимальная — 41.94.
Следите за динамикой Tootsie Roll Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TR
Дневной диапазон
40.55 41.94
Годовой диапазон
29.03 41.94
- Предыдущее закрытие
- 41.03
- Open
- 40.93
- Bid
- 41.27
- Ask
- 41.57
- Low
- 40.55
- High
- 41.94
- Объем
- 452
- Дневное изменение
- 0.58%
- Месячное изменение
- 2.56%
- 6-месячное изменение
- 32.23%
- Годовое изменение
- 33.82%
