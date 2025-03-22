통화 / TR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TR: Tootsie Roll Industries Inc
40.47 USD 0.48 (1.17%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TR 환율이 오늘 -1.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 40.01이고 고가는 41.46이었습니다.
Tootsie Roll Industries Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TR News
- Tootsie Roll stock hits 52-week high at 41.97 USD
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Tootsie Roll stock hits 52-week high at 41.5 USD
- Tootsie Roll stock reaches 52-week high at 40.97 USD
- Tootsie Roll stock hits 52-week high at 40.48 USD
- Best Dividend Kings: August 2025
- Tootsie Roll: Hold On To This Gem (NYSE:TR)
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- J&J Snack Foods: A Top Defensive Pick Ready To Rumble (NASDAQ:JJSF)
- Tootsie Roll Posts 12% Profit Gain in Q2
- Tootsie Roll Industries stock hits 52-week high at $39.59
- Best Dividend Kings: July 2025
- Tootsie Roll stock hits 52-week high at $36.26
- A $400 pineapple? Here’s what’s coming for grocery shoppers with gourmet tastes.
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Buy 3 IDEAL Dividend Kings Of 25 'Safer' In July’s 55
- Tootsie Roll Industries (TR): The Picture Is Getting Better
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Tootsie Roll stock hits 52-week high at $34.79 amid sweet gains
- Turkish inflation rises to 3% in April partly driven by lira weakness
- FACTBOX The safe-haven play: Economies' holdings of gold vs Treasuries
- Don’t Panic: Follow This Plan When the Market Tanks
- Tootsie Roll Industries: Sweet And Sour (NYSE:TR)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
일일 변동 비율
40.01 41.46
년간 변동
29.03 42.10
- 이전 종가
- 40.95
- 시가
- 41.08
- Bid
- 40.47
- Ask
- 40.77
- 저가
- 40.01
- 고가
- 41.46
- 볼륨
- 534
- 일일 변동
- -1.17%
- 월 변동
- 0.57%
- 6개월 변동
- 29.67%
- 년간 변동율
- 31.23%
20 9월, 토요일