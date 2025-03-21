货币 / TR
TR: Tootsie Roll Industries Inc
41.46 USD 0.19 (0.46%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TR汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点41.19和高点41.78进行交易。
关注Tootsie Roll Industries Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TR新闻
日范围
41.19 41.78
年范围
29.03 41.94
- 前一天收盘价
- 41.27
- 开盘价
- 41.39
- 卖价
- 41.46
- 买价
- 41.76
- 最低价
- 41.19
- 最高价
- 41.78
- 交易量
- 112
- 日变化
- 0.46%
- 月变化
- 3.03%
- 6个月变化
- 32.84%
- 年变化
- 34.44%
