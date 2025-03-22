KurseKategorien
TR: Tootsie Roll Industries Inc

41.07 USD 0.12 (0.29%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TR hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.07 bis zu einem Hoch von 41.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tootsie Roll Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
41.07 41.08
Jahresspanne
29.03 42.10
Vorheriger Schlusskurs
40.95
Eröffnung
41.08
Bid
41.07
Ask
41.37
Tief
41.07
Hoch
41.08
Volumen
2
Tagesänderung
0.29%
Monatsänderung
2.06%
6-Monatsänderung
31.59%
Jahresänderung
33.17%
