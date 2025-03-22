Währungen / TR
TR: Tootsie Roll Industries Inc
41.07 USD 0.12 (0.29%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TR hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.07 bis zu einem Hoch von 41.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tootsie Roll Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
41.07 41.08
Jahresspanne
29.03 42.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.95
- Eröffnung
- 41.08
- Bid
- 41.07
- Ask
- 41.37
- Tief
- 41.07
- Hoch
- 41.08
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.29%
- Monatsänderung
- 2.06%
- 6-Monatsänderung
- 31.59%
- Jahresänderung
- 33.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K