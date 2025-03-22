FiyatlarBölümler
TR: Tootsie Roll Industries Inc

40.47 USD 0.48 (1.17%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TR fiyatı bugün -1.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.01 ve Yüksek fiyatı olarak 41.46 aralığında işlem gördü.

Tootsie Roll Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
40.01 41.46
Yıllık aralık
29.03 42.10
Önceki kapanış
40.95
Açılış
41.08
Satış
40.47
Alış
40.77
Düşük
40.01
Yüksek
41.46
Hacim
534
Günlük değişim
-1.17%
Aylık değişim
0.57%
6 aylık değişim
29.67%
Yıllık değişim
31.23%
21 Eylül, Pazar