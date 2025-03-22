Dövizler / TR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TR: Tootsie Roll Industries Inc
40.47 USD 0.48 (1.17%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TR fiyatı bugün -1.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.01 ve Yüksek fiyatı olarak 41.46 aralığında işlem gördü.
Tootsie Roll Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TR haberleri
- Tootsie Roll stock hits 52-week high at 41.97 USD
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Tootsie Roll stock hits 52-week high at 41.5 USD
- Tootsie Roll stock reaches 52-week high at 40.97 USD
- Tootsie Roll stock hits 52-week high at 40.48 USD
- Best Dividend Kings: August 2025
- Tootsie Roll: Hold On To This Gem (NYSE:TR)
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- J&J Snack Foods: A Top Defensive Pick Ready To Rumble (NASDAQ:JJSF)
- Tootsie Roll Posts 12% Profit Gain in Q2
- Tootsie Roll Industries stock hits 52-week high at $39.59
- Best Dividend Kings: July 2025
- Tootsie Roll stock hits 52-week high at $36.26
- A $400 pineapple? Here’s what’s coming for grocery shoppers with gourmet tastes.
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Buy 3 IDEAL Dividend Kings Of 25 'Safer' In July’s 55
- Tootsie Roll Industries (TR): The Picture Is Getting Better
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Tootsie Roll stock hits 52-week high at $34.79 amid sweet gains
- Turkish inflation rises to 3% in April partly driven by lira weakness
- FACTBOX The safe-haven play: Economies' holdings of gold vs Treasuries
- Don’t Panic: Follow This Plan When the Market Tanks
- Tootsie Roll Industries: Sweet And Sour (NYSE:TR)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
Günlük aralık
40.01 41.46
Yıllık aralık
29.03 42.10
- Önceki kapanış
- 40.95
- Açılış
- 41.08
- Satış
- 40.47
- Alış
- 40.77
- Düşük
- 40.01
- Yüksek
- 41.46
- Hacim
- 534
- Günlük değişim
- -1.17%
- Aylık değişim
- 0.57%
- 6 aylık değişim
- 29.67%
- Yıllık değişim
- 31.23%
21 Eylül, Pazar