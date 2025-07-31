Валюты / TPB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TPB: Turning Point Brands Inc
102.27 USD 0.64 (0.62%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TPB за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.47, а максимальная — 103.30.
Следите за динамикой Turning Point Brands Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TPB
- Altria Returns $4 Billion to Shareholders in First Half of 2025
- Акции Turning Point Brands достигли исторического максимума в $103,28
- Turning Point Brands stock hits all-time high at 103.28 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Mo's Smoke-Free Vision vs. Cigarette Declines: Is Transition on Track?
- FDA To Expedite Nicotine Pouch Reviews In Pilot Program Under Trump Pressure: Report - Altria Group (NYSE:MO), British American Tobacco (NYSE:BTI)
- FDA to fast-track review of nicotine pouches from big tobacco firms - Reuters
- Exclusive-US FDA to fast-track nicotine pouch reviews amid White House pressure
- Can on! Help Altria Capture More of the Booming Pouch Market?
- Philip Morris Transformation Accelerates With IQOS and ZYN Growth
- What's Driving Altria Group's Growth in OCI for Smokeables?
- Altria Bets on Pricing: A Cushion Against Falling Volumes?
- Should You Buy Altria Stock as it Hits a New 52-Week High?
- PM Stock Trades at Premium Value: Should You Buy, Hold or Sell?
- Philip Morris Aims for $2B Cost Savings by 2026: How Close Is It?
- Sin Stocks Worth Watching: The Perfect Mix of Growth & Resilience
- Philip Morris' ILUMA Rollout: Will It Power H2 Volume Growth? (Revised)
- Philip Morris' ILUMA Rollout: Will It Power H2 Volume Growth?
- Is on! Brand Growth Enough to Offset MST Declines at Altria?
- MO Expands Smoke-Free Portfolio: Can It Offset Combustible Declines?
- Turning Point Brands (TPB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- VEEV Volumes Double: Will Philip Morris' E-Vapor Bet Pay Off?
- This Incyte Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 2 Initiations For Friday - Turning Point Brands (NYSE:TPB), Incyte (NASDAQ:INCY)
- Can ZYN and IQOS Sustain Philip Morris' Smoke-Free Surge?
Дневной диапазон
100.47 103.30
Годовой диапазон
40.35 104.76
- Предыдущее закрытие
- 102.91
- Open
- 102.07
- Bid
- 102.27
- Ask
- 102.57
- Low
- 100.47
- High
- 103.30
- Объем
- 432
- Дневное изменение
- -0.62%
- Месячное изменение
- 4.38%
- 6-месячное изменение
- 73.25%
- Годовое изменение
- 138.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.