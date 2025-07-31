КотировкиРазделы
Валюты / TPB
Назад в Рынок акций США

TPB: Turning Point Brands Inc

102.27 USD 0.64 (0.62%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TPB за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.47, а максимальная — 103.30.

Следите за динамикой Turning Point Brands Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TPB

Дневной диапазон
100.47 103.30
Годовой диапазон
40.35 104.76
Предыдущее закрытие
102.91
Open
102.07
Bid
102.27
Ask
102.57
Low
100.47
High
103.30
Объем
432
Дневное изменение
-0.62%
Месячное изменение
4.38%
6-месячное изменение
73.25%
Годовое изменение
138.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.