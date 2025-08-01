KurseKategorien
TPB: Turning Point Brands Inc

102.95 USD 0.91 (0.89%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TPB hat sich für heute um 0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.37 bis zu einem Hoch von 103.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Turning Point Brands Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
102.37 103.00
Jahresspanne
40.35 104.76
Vorheriger Schlusskurs
102.04
Eröffnung
102.37
Bid
102.95
Ask
103.25
Tief
102.37
Hoch
103.00
Volumen
6
Tagesänderung
0.89%
Monatsänderung
5.07%
6-Monatsänderung
74.40%
Jahresänderung
139.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K