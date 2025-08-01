Währungen / TPB
TPB: Turning Point Brands Inc
102.95 USD 0.91 (0.89%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TPB hat sich für heute um 0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.37 bis zu einem Hoch von 103.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Turning Point Brands Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TPB News
Tagesspanne
102.37 103.00
Jahresspanne
40.35 104.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 102.04
- Eröffnung
- 102.37
- Bid
- 102.95
- Ask
- 103.25
- Tief
- 102.37
- Hoch
- 103.00
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.89%
- Monatsänderung
- 5.07%
- 6-Monatsänderung
- 74.40%
- Jahresänderung
- 139.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K