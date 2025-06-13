КотировкиРазделы
Валюты / TNL
TNL: Travel Leisure Co Common Stock

61.64 USD 0.03 (0.05%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TNL за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.93, а максимальная — 61.72.

Следите за динамикой Travel Leisure Co Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
60.93 61.72
Годовой диапазон
37.77 64.11
Предыдущее закрытие
61.67
Open
61.70
Bid
61.64
Ask
61.94
Low
60.93
High
61.72
Объем
715
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
-0.64%
6-месячное изменение
34.70%
Годовое изменение
33.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.