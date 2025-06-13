Валюты / TNL
TNL: Travel Leisure Co Common Stock
61.64 USD 0.03 (0.05%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TNL за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.93, а максимальная — 61.72.
Следите за динамикой Travel Leisure Co Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TNL
Дневной диапазон
60.93 61.72
Годовой диапазон
37.77 64.11
- Предыдущее закрытие
- 61.67
- Open
- 61.70
- Bid
- 61.64
- Ask
- 61.94
- Low
- 60.93
- High
- 61.72
- Объем
- 715
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- -0.64%
- 6-месячное изменение
- 34.70%
- Годовое изменение
- 33.94%
