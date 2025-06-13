Währungen / TNL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TNL: Travel Leisure Co Common Stock
61.52 USD 0.44 (0.72%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TNL hat sich für heute um 0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.97 bis zu einem Hoch von 61.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Travel Leisure Co Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TNL News
- Travel + leisure stock hits 52-week high at 63.34 USD
- Travel & Leisure Co. issues $500 million in senior secured notes due 2033
- Travel + Leisure Co. declares quarterly dividend of $0.56 per share
- Travel + Leisure prices $500 million in senior secured notes
- Travel + Leisure: Sustained Upside (NYSE:TNL)
- Travel + Leisure: Improved Sales And Loan Quality Provide Further Upside (NYSE:TNL)
- Travel + Leisure price target raised to $70 from $60 at JMP Securities
- Mizuho upgrades Travel + Leisure stock to Outperform on earnings inflection
- Travel + Leisure price target raised to $70 from $66 at Stifel on owner mix
- Travel + Leisure Co. (TNL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Travel + Leisure stock hits 52-week high, reaching $59.08
- Compared to Estimates, Travel Leisure Co. (TNL) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Travel + Leisure Co. (TNL) Lags Q2 Earnings Estimates
- Travel + Leisure Co earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Travel + Leisure completes $300 million securitization with 5.10% coupon
- Travel + Leisure Co. (TNL) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Wyndham partners with Cygnett to add 60 hotels across South Asia
- Travel + Leisure Co. to Report Second Quarter 2025 Financial Results on July 23, 2025
- Travel + Leisure Co. Successfully Amends Credit Agreement to Extend Maturity and Improve Terms of its $1 Billion Revolving Credit Facility
- WYNDHAM HOTELS & RESORTS TO REPORT SECOND QUARTER 2025 EARNINGS ON JULY 23, 2025
- Travel + Leisure Co. and Hornblower Group Make Waves with New Partnershi
- Elavon expands cloud payment solution to 6,000 Wyndham hotels
- Wyndham Opens 100th Days Inn Hotel in China
- Travel + Leisure stock rating maintained by Stifel on EPS adjustments
Tagesspanne
60.97 61.91
Jahresspanne
37.77 64.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 61.08
- Eröffnung
- 61.57
- Bid
- 61.52
- Ask
- 61.82
- Tief
- 60.97
- Hoch
- 61.91
- Volumen
- 519
- Tagesänderung
- 0.72%
- Monatsänderung
- -0.84%
- 6-Monatsänderung
- 34.44%
- Jahresänderung
- 33.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K