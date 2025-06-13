KurseKategorien
Währungen / TNL
Zurück zum Aktien

TNL: Travel Leisure Co Common Stock

61.52 USD 0.44 (0.72%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TNL hat sich für heute um 0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.97 bis zu einem Hoch von 61.91 gehandelt.

Verfolgen Sie die Travel Leisure Co Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TNL News

Tagesspanne
60.97 61.91
Jahresspanne
37.77 64.11
Vorheriger Schlusskurs
61.08
Eröffnung
61.57
Bid
61.52
Ask
61.82
Tief
60.97
Hoch
61.91
Volumen
519
Tagesänderung
0.72%
Monatsänderung
-0.84%
6-Monatsänderung
34.44%
Jahresänderung
33.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K