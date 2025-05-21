Валюты / TNGX
TNGX: Tango Therapeutics Inc
7.35 USD 0.53 (7.77%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TNGX за сегодня изменился на 7.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.78, а максимальная — 7.42.
Следите за динамикой Tango Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TNGX
- Tango Therapeutics chief legal officer Douglas Barry to resign in September
- Piper Sandler initiates Tango Therapeutics stock with Overweight rating
- Tango (TNGX) Q2 Revenue Drops 52%
- Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Tango Therapeutics earnings matched, revenue fell short of estimates
- IGM Biosciences, Inc. (IGMS) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Wall Street Analysts Believe Tango Therapeutics (TNGX) Could Rally 61.46%: Here's is How to Trade
- Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Does Tango Therapeutics (TNGX) Have the Potential to Rally 75.89% as Wall Street Analysts Expect?
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Tango Therapeutics stock
- Tango Therapeutics doses first patient in cancer drug combo trial
- Sarepta Therapeutics, KULR Technology Group And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Gold Royalty (AMEX:GROY), IonQ (NYSE:IONQ)
- Quanex Building Products, Manchester United, Byrna Technologies And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Tango Therapeutics to Participate in the 46th Annual Goldman Sachs Global Healthcare Conference
- Tango Therapeutics starts trial for brain cancer drug
Дневной диапазон
6.78 7.42
Годовой диапазон
1.03 7.68
- Предыдущее закрытие
- 6.82
- Open
- 6.85
- Bid
- 7.35
- Ask
- 7.65
- Low
- 6.78
- High
- 7.42
- Объем
- 6.888 K
- Дневное изменение
- 7.77%
- Месячное изменение
- 11.20%
- 6-месячное изменение
- 432.61%
- Годовое изменение
- -3.92%
