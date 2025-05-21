Währungen / TNGX
TNGX: Tango Therapeutics Inc
7.87 USD 0.25 (3.28%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TNGX hat sich für heute um 3.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.65 bis zu einem Hoch von 8.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tango Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.65 8.04
Jahresspanne
1.03 8.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.62
- Eröffnung
- 7.72
- Bid
- 7.87
- Ask
- 8.17
- Tief
- 7.65
- Hoch
- 8.04
- Volumen
- 8.523 K
- Tagesänderung
- 3.28%
- Monatsänderung
- 19.06%
- 6-Monatsänderung
- 470.29%
- Jahresänderung
- 2.88%
