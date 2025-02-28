КотировкиРазделы
TMCI: Treace Medical Concepts Inc

7.07 USD 0.15 (2.08%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TMCI за сегодня изменился на -2.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.06, а максимальная — 7.29.

Следите за динамикой Treace Medical Concepts Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.06 7.29
Годовой диапазон
4.54 10.79
Предыдущее закрытие
7.22
Open
7.20
Bid
7.07
Ask
7.37
Low
7.06
High
7.29
Объем
580
Дневное изменение
-2.08%
Месячное изменение
-2.75%
6-месячное изменение
-15.23%
Годовое изменение
21.90%
