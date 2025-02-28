Devises / TMCI
TMCI: Treace Medical Concepts Inc
6.89 USD 0.30 (4.17%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TMCI a changé de -4.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.88 et à un maximum de 7.29.
Suivez la dynamique Treace Medical Concepts Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TMCI Nouvelles
- Truist Securities raises Treace Medical price target to $8 on new products
- Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) Analyst/Investor Day - Slideshow (NASDAQ:TMCI)
- Treace Medical (TMCI) Q2 Revenue Up 7%
- Treace Medical Concepts (TMCI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Treace reports positive 4-year results for bunion correction procedure
- Tactile Systems Technology (TCMD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Attention Long-Term Treace Medical Concepts, Inc. (™CI) Shareholders: Grabar Law Office is Investigating Claims on Your Behalf
- Notice to Long-Term Treace Medical Concepts, Inc. (™CI) Shareholders: Grabar Law Office Investigates Claims on Your Behalf
- Harbor Active Small Cap ETF Q1 2025 Commentary (undefined:SMLL)
- Treace Medical Concepts: No Solid Footing (NASDAQ:TMCI)
- Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
6.88 7.29
Range Annuel
4.54 10.79
- Clôture Précédente
- 7.19
- Ouverture
- 7.29
- Bid
- 6.89
- Ask
- 7.19
- Plus Bas
- 6.88
- Plus Haut
- 7.29
- Volume
- 807
- Changement quotidien
- -4.17%
- Changement Mensuel
- -5.23%
- Changement à 6 Mois
- -17.39%
- Changement Annuel
- 18.79%
20 septembre, samedi