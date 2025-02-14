Валюты / TIXT
TIXT: TELUS International (Cda) Inc Subordinate Voting Shares
4.49 USD 0.01 (0.22%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TIXT за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.48, а максимальная — 4.53.
Следите за динамикой TELUS International (Cda) Inc Subordinate Voting Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TIXT
- Scotiabank raises Telus International price target to $4.50 on acquisition deal
- Telus International stock rating downgraded to Hold by Stifel on acquisition
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- TELUS International взлетает на 63% после апрельского сигнала о справедливой стоимости от InvestingPro
- TELUS International soars 63% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- TELUS Digital (TIXT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates (Revised)
- Earnings call transcript: TELUS International Q2 2025 Earnings Beat Expectations
- Telus International (TIXT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- TELUS International earnings beat, revenue topped estimates
- Telus Digital Q2 revenue rises 7%, but stock dips on earnings miss
- TELUS International surges 70% following InvestingPro’s Fair Value alert
- National Bank Financial downgrades Telus International stock on limited upside
- Barclays favors Rogers in struggling Canadian telecom sector
- Telus International shares surge following buyout proposal from parent Telus Corp
- Telus offers to fully own digital unit for greater control of AI capabilities
- PVH Cuts Earnings Outlook, Joins ChargePoint, BitFuFu And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT), Chagee Holdings (NASDAQ:CHA)
- TELUS International: AI Offerings Show No Competitive Advantages (NYSE:TIXT)
- Telus launches C$70 billion investment targeting fibre, 5G, AI and rural access
- Comprehensive Q1 Review Of My Stock Picks + Ratings Updates
- TIXT DEADLINE ALERT: ROSEN, NATIONAL TRIAL COUNSEL, Encourages TELUS International (Cda) Inc. Investors to Secure Counsel Before Important March 31 Deadline in Securities Class Action - TIXT
- TIXT FINAL DEADLINE: ROSEN, TRUSTED INVESTOR COUNSEL, Encourages TELUS International (Cda) Inc. Investors to Secure Counsel Before Important March 31 Deadline in Securities Class Action - TIXT
- TELUS International: Mediocre Q4, But Investors Perhaps Seeing Cashflow Game (TIXT)
Дневной диапазон
4.48 4.53
Годовой диапазон
2.13 4.56
- Предыдущее закрытие
- 4.50
- Open
- 4.50
- Bid
- 4.49
- Ask
- 4.79
- Low
- 4.48
- High
- 4.53
- Объем
- 1.510 K
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- 0.45%
- 6-месячное изменение
- 70.72%
- Годовое изменение
- 15.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.