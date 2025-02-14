Währungen / TIXT
TIXT: TELUS International (Cda) Inc Subordinate Voting Shares
4.51 USD 0.01 (0.22%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TIXT hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.49 bis zu einem Hoch von 4.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die TELUS International (Cda) Inc Subordinate Voting Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TIXT News
- Scotiabank raises Telus International price target to $4.50 on acquisition deal
- Telus International stock rating downgraded to Hold by Stifel on acquisition
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- TELUS International soars 63% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- TELUS Digital (TIXT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates (Revised)
- Earnings call transcript: TELUS International Q2 2025 Earnings Beat Expectations
- Telus International (TIXT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- TELUS International earnings beat, revenue topped estimates
- Telus Digital Q2 revenue rises 7%, but stock dips on earnings miss
- TELUS International surges 70% following InvestingPro’s Fair Value alert
- National Bank Financial downgrades Telus International stock on limited upside
- Barclays favors Rogers in struggling Canadian telecom sector
- Telus International shares surge following buyout proposal from parent Telus Corp
- Telus offers to fully own digital unit for greater control of AI capabilities
- PVH Cuts Earnings Outlook, Joins ChargePoint, BitFuFu And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT), Chagee Holdings (NASDAQ:CHA)
- TELUS International: AI Offerings Show No Competitive Advantages (NYSE:TIXT)
- Telus launches C$70 billion investment targeting fibre, 5G, AI and rural access
- Comprehensive Q1 Review Of My Stock Picks + Ratings Updates
- TIXT DEADLINE ALERT: ROSEN, NATIONAL TRIAL COUNSEL, Encourages TELUS International (Cda) Inc. Investors to Secure Counsel Before Important March 31 Deadline in Securities Class Action - TIXT
- TIXT FINAL DEADLINE: ROSEN, TRUSTED INVESTOR COUNSEL, Encourages TELUS International (Cda) Inc. Investors to Secure Counsel Before Important March 31 Deadline in Securities Class Action - TIXT
- TELUS International: Mediocre Q4, But Investors Perhaps Seeing Cashflow Game (TIXT)
Tagesspanne
4.49 4.51
Jahresspanne
2.13 4.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.50
- Eröffnung
- 4.51
- Bid
- 4.51
- Ask
- 4.81
- Tief
- 4.49
- Hoch
- 4.51
- Volumen
- 28
- Tagesänderung
- 0.22%
- Monatsänderung
- 0.89%
- 6-Monatsänderung
- 71.48%
- Jahresänderung
- 15.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K