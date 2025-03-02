Валюты / TGB
TGB: Taseko Mines Ltd
3.64 USD 0.02 (0.55%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TGB за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.60, а максимальная — 3.67.
Следите за динамикой Taseko Mines Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TGB
- Акции Taseko Mines выросли на 75% после сигнала Справедливой стоимости от InvestingPro
- Taseko Mines soars 75% following InvestingPro’s Fair Value signal
- Taseko Mines to present at Jefferies Industrials Conference
- Taseko Mines earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Taseko’s Florence Copper project over 90% complete, on track for 2025 launch
- TD Securities downgrades Taseko Mines stock to Hold despite raising price target
- Taseko Mines delivers 75% return following InvestingPro’s Fair Value signal
- Taseko Mines stock price target raised to C$5.50 from C$5.00 at BMO Capital
- Taseko’s Yellowhead copper project shows improved economics in new report
- Taseko Mines begins environmental assessment for Yellowhead copper project
- Taseko Mines: The Trend Is Your Friend Until It Bends (NYSE:TGB)
- Gibraltar mine owner issues 2024 sustainability report
- Taseko Mines shares surge on landmark agreement with Tŝilhqot’in Nation
- Taseko and Tŝilhqot’in Nation reach landmark mining agreement
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Taseko Mines Is Structurally Weak, But Florence Changes The Math
- Taseko Mines: A Buy As Florence Nears Production, Copper Prices Surge (NYSE:TGB)
Дневной диапазон
3.60 3.67
Годовой диапазон
1.67 3.69
- Предыдущее закрытие
- 3.66
- Open
- 3.67
- Bid
- 3.64
- Ask
- 3.94
- Low
- 3.60
- High
- 3.67
- Объем
- 2.630 K
- Дневное изменение
- -0.55%
- Месячное изменение
- 12.00%
- 6-месячное изменение
- 61.78%
- Годовое изменение
- 42.75%
