KurseKategorien
Währungen / TGB
Zurück zum Aktien

TGB: Taseko Mines Ltd

3.68 USD 0.01 (0.27%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TGB hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.63 bis zu einem Hoch von 3.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die Taseko Mines Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TGB News

Tagesspanne
3.63 3.70
Jahresspanne
1.67 3.75
Vorheriger Schlusskurs
3.67
Eröffnung
3.67
Bid
3.68
Ask
3.98
Tief
3.63
Hoch
3.70
Volumen
2.215 K
Tagesänderung
0.27%
Monatsänderung
13.23%
6-Monatsänderung
63.56%
Jahresänderung
44.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K