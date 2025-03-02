Währungen / TGB
TGB: Taseko Mines Ltd
3.68 USD 0.01 (0.27%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TGB hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.63 bis zu einem Hoch von 3.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Taseko Mines Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TGB News
- Taseko Mines: InvestingPro-Analyse: Fair-Value-Signal führt zu 75 % Kursgewinn
- Taseko Mines soars 75% following InvestingPro’s Fair Value signal
- Taseko Mines to present at Jefferies Industrials Conference
- Taseko Mines earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Taseko’s Florence Copper project over 90% complete, on track for 2025 launch
- TD Securities downgrades Taseko Mines stock to Hold despite raising price target
- Taseko Mines delivers 75% return following InvestingPro’s Fair Value signal
- Taseko Mines stock price target raised to C$5.50 from C$5.00 at BMO Capital
- Taseko’s Yellowhead copper project shows improved economics in new report
- Taseko Mines begins environmental assessment for Yellowhead copper project
- Taseko Mines: The Trend Is Your Friend Until It Bends (NYSE:TGB)
- Gibraltar mine owner issues 2024 sustainability report
- Taseko Mines shares surge on landmark agreement with Tŝilhqot’in Nation
- Taseko and Tŝilhqot’in Nation reach landmark mining agreement
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Taseko Mines Is Structurally Weak, But Florence Changes The Math
- Taseko Mines: A Buy As Florence Nears Production, Copper Prices Surge (NYSE:TGB)
Tagesspanne
3.63 3.70
Jahresspanne
1.67 3.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.67
- Eröffnung
- 3.67
- Bid
- 3.68
- Ask
- 3.98
- Tief
- 3.63
- Hoch
- 3.70
- Volumen
- 2.215 K
- Tagesänderung
- 0.27%
- Monatsänderung
- 13.23%
- 6-Monatsänderung
- 63.56%
- Jahresänderung
- 44.31%
