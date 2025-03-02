货币 / TGB
TGB: Taseko Mines Ltd
3.66 USD 0.02 (0.55%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TGB汇率已更改0.55%。当日，交易品种以低点3.53和高点3.68进行交易。
关注Taseko Mines Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TGB新闻
- Taseko Mines股价在InvestingPro公允价值信号后飙升75%
- Taseko Mines soars 75% following InvestingPro’s Fair Value signal
- Taseko Mines to present at Jefferies Industrials Conference
- Taseko Mines earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Taseko’s Florence Copper project over 90% complete, on track for 2025 launch
- TD Securities downgrades Taseko Mines stock to Hold despite raising price target
- Taseko Mines delivers 75% return following InvestingPro’s Fair Value signal
- Taseko Mines stock price target raised to C$5.50 from C$5.00 at BMO Capital
- Taseko’s Yellowhead copper project shows improved economics in new report
- Taseko Mines begins environmental assessment for Yellowhead copper project
- Taseko Mines: The Trend Is Your Friend Until It Bends (NYSE:TGB)
- Gibraltar mine owner issues 2024 sustainability report
- Taseko Mines shares surge on landmark agreement with Tŝilhqot’in Nation
- Taseko and Tŝilhqot’in Nation reach landmark mining agreement
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Taseko Mines Is Structurally Weak, But Florence Changes The Math
- Taseko Mines: A Buy As Florence Nears Production, Copper Prices Surge (NYSE:TGB)
日范围
3.53 3.68
年范围
1.67 3.69
- 前一天收盘价
- 3.64
- 开盘价
- 3.60
- 卖价
- 3.66
- 买价
- 3.96
- 最低价
- 3.53
- 最高价
- 3.68
- 交易量
- 1.320 K
- 日变化
- 0.55%
- 月变化
- 12.62%
- 6个月变化
- 62.67%
- 年变化
- 43.53%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值