통화 / TGB
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TGB: Taseko Mines Ltd
3.75 USD 0.07 (1.90%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TGB 환율이 오늘 1.90%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.68이고 고가는 3.77이었습니다.
Taseko Mines Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TGB News
- Taseko Mines, InvestingPro의 공정가치 신호에 75% 급등
- Taseko Mines soars 75% following InvestingPro’s Fair Value signal
- Taseko Mines to present at Jefferies Industrials Conference
- Taseko Mines earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Taseko’s Florence Copper project over 90% complete, on track for 2025 launch
- TD Securities downgrades Taseko Mines stock to Hold despite raising price target
- Taseko Mines delivers 75% return following InvestingPro’s Fair Value signal
- Taseko Mines stock price target raised to C$5.50 from C$5.00 at BMO Capital
- Taseko’s Yellowhead copper project shows improved economics in new report
- Taseko Mines begins environmental assessment for Yellowhead copper project
- Taseko Mines: The Trend Is Your Friend Until It Bends (NYSE:TGB)
- Gibraltar mine owner issues 2024 sustainability report
- Taseko Mines shares surge on landmark agreement with Tŝilhqot’in Nation
- Taseko and Tŝilhqot’in Nation reach landmark mining agreement
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Taseko Mines Is Structurally Weak, But Florence Changes The Math
- Taseko Mines: A Buy As Florence Nears Production, Copper Prices Surge (NYSE:TGB)
일일 변동 비율
3.68 3.77
년간 변동
1.67 3.77
- 이전 종가
- 3.68
- 시가
- 3.70
- Bid
- 3.75
- Ask
- 4.05
- 저가
- 3.68
- 고가
- 3.77
- 볼륨
- 3.147 K
- 일일 변동
- 1.90%
- 월 변동
- 15.38%
- 6개월 변동
- 66.67%
- 년간 변동율
- 47.06%
20 9월, 토요일