Валюты / TELO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TELO: Telomir Pharmaceuticals Inc
1.30 USD 0.03 (2.26%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TELO за сегодня изменился на -2.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.30, а максимальная — 1.34.
Следите за динамикой Telomir Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TELO
- Telomir’s drug candidate shows promise in reversing cancer gene silencing
- Telomir stock soars after drug candidate shows promising epigenetic effects
- Why Snowflake Shares Are Trading Higher By 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Telomir-1 shows potential against multiple diseases by blocking key enzymes
- Telomir Pharmaceuticals stock surges on promising Progeria treatment results
- Telomir-1 shows promise in restoring mitochondrial function
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.32%
- Dow Falls Over 200 Points; 3M Earnings Top Views - Draganfly (NASDAQ:DPRO), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- US Stocks Mixed; American Express Posts Upbeat Q2 Results - American Express (NYSE:AXP), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- Telomir Pharmaceuticals stock soars after promising cancer treatment data
- Telomir-1 shows stronger epigenetic effects than standard drugs in cancer study
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Telomir Pharma Skyrockets Nearly 139% After-Hours As Cancer Drug Shows Breakthrough Results, Beats Chemo In Human Cell Tests - Telomir Pharmaceuticals (NASDAQ:TELO)
- # Telomir-1 shows anti-aging effects in progeria cell study
- EXCLUSIVE: Telomir Pharmaceuticals Says Preclinical Drug Candidate Prevents Premature Aging In Patient-Derived Cells From Children With Progeria - Telomir Pharmaceuticals (NASDAQ:TELO)
- Telomir-1 shows promise in reversing Wilson’s disease symptoms
- Telomir Pharmaceuticals Announces Telomir-1 Resets the Body’s Epigenetic Clock, Reverses DNA Methylation, and Restores Youthful Gene Regulation in an Ultra-Rare Accelerated Aging Animal Model of Werne
- telomir pharmaceuticals reports promising preclinical results for telomir-1
- EXCLUSIVE: Telomir Pharmaceuticals Lead Drug Shows Promising Signs In Animal Study For Rare Premature Aging Disorder - Telomir Pharmaceuticals (NASDAQ:TELO)
- Telomir Pharmaceuticals to Participate in BIO 2025 in Boston as Company Prepares for IND Submission and Advances Breakthrough Longevity Platform
- TELO stock touches 52-week low at $1.96 amid market challenges
- Telomir Pharmaceuticals Confirms Telomir-1 Restores Vision and Retinal Structure in Age-Related Macular Degeneration (AMD) Animal Model Using FDA-Recognized Surrogate Endpoints
- Telomir Pharmaceuticals reports breakthrough in AMD treatment
Дневной диапазон
1.30 1.34
Годовой диапазон
1.12 7.08
- Предыдущее закрытие
- 1.33
- Open
- 1.33
- Bid
- 1.30
- Ask
- 1.60
- Low
- 1.30
- High
- 1.34
- Объем
- 292
- Дневное изменение
- -2.26%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -61.54%
- Годовое изменение
- -79.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.