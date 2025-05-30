통화 / TELO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TELO: Telomir Pharmaceuticals Inc
1.53 USD 0.13 (9.29%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TELO 환율이 오늘 9.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.39이고 고가는 1.55이었습니다.
Telomir Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TELO News
- 텔로미어, Telomir-1 후성유전 활성 관련 새로운 시험관 내 데이터 발표
- Telomir Pharmaceuticals reports new in vitro data on Telomir-1 epigenetic activity
- Telomir’s drug candidate shows promise in reversing cancer gene silencing
- Telomir stock soars after drug candidate shows promising epigenetic effects
- Why Snowflake Shares Are Trading Higher By 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Telomir-1 shows potential against multiple diseases by blocking key enzymes
- Telomir Pharmaceuticals stock surges on promising Progeria treatment results
- Telomir-1 shows promise in restoring mitochondrial function
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.32%
- Dow Falls Over 200 Points; 3M Earnings Top Views - Draganfly (NASDAQ:DPRO), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- US Stocks Mixed; American Express Posts Upbeat Q2 Results - American Express (NYSE:AXP), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- Telomir Pharmaceuticals stock soars after promising cancer treatment data
- Telomir-1 shows stronger epigenetic effects than standard drugs in cancer study
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Telomir Pharma Skyrockets Nearly 139% After-Hours As Cancer Drug Shows Breakthrough Results, Beats Chemo In Human Cell Tests - Telomir Pharmaceuticals (NASDAQ:TELO)
- # Telomir-1 shows anti-aging effects in progeria cell study
- EXCLUSIVE: Telomir Pharmaceuticals Says Preclinical Drug Candidate Prevents Premature Aging In Patient-Derived Cells From Children With Progeria - Telomir Pharmaceuticals (NASDAQ:TELO)
- Telomir-1 shows promise in reversing Wilson’s disease symptoms
- Telomir Pharmaceuticals Announces Telomir-1 Resets the Body’s Epigenetic Clock, Reverses DNA Methylation, and Restores Youthful Gene Regulation in an Ultra-Rare Accelerated Aging Animal Model of Werne
- telomir pharmaceuticals reports promising preclinical results for telomir-1
- EXCLUSIVE: Telomir Pharmaceuticals Lead Drug Shows Promising Signs In Animal Study For Rare Premature Aging Disorder - Telomir Pharmaceuticals (NASDAQ:TELO)
- Telomir Pharmaceuticals to Participate in BIO 2025 in Boston as Company Prepares for IND Submission and Advances Breakthrough Longevity Platform
- TELO stock touches 52-week low at $1.96 amid market challenges
일일 변동 비율
1.39 1.55
년간 변동
1.12 7.08
- 이전 종가
- 1.40
- 시가
- 1.39
- Bid
- 1.53
- Ask
- 1.83
- 저가
- 1.39
- 고가
- 1.55
- 볼륨
- 1.017 K
- 일일 변동
- 9.29%
- 월 변동
- 17.69%
- 6개월 변동
- -54.73%
- 년간 변동율
- -76.21%
20 9월, 토요일