KurseKategorien
Währungen / TELO
Zurück zum Aktien

TELO: Telomir Pharmaceuticals Inc

1.46 USD 0.06 (4.29%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TELO hat sich für heute um 4.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.39 bis zu einem Hoch von 1.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Telomir Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TELO News

Tagesspanne
1.39 1.50
Jahresspanne
1.12 7.08
Vorheriger Schlusskurs
1.40
Eröffnung
1.39
Bid
1.46
Ask
1.76
Tief
1.39
Hoch
1.50
Volumen
449
Tagesänderung
4.29%
Monatsänderung
12.31%
6-Monatsänderung
-56.80%
Jahresänderung
-77.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K