TELO: Telomir Pharmaceuticals Inc
1.46 USD 0.06 (4.29%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TELO hat sich für heute um 4.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.39 bis zu einem Hoch von 1.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Telomir Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TELO News
- Telomir Pharmaceuticals reports new in vitro data on Telomir-1 epigenetic activity
- Telomir’s drug candidate shows promise in reversing cancer gene silencing
- Telomir stock soars after drug candidate shows promising epigenetic effects
- Why Snowflake Shares Are Trading Higher By 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Telomir-1 shows potential against multiple diseases by blocking key enzymes
- Telomir Pharmaceuticals stock surges on promising Progeria treatment results
- Telomir-1 shows promise in restoring mitochondrial function
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.32%
- Dow Falls Over 200 Points; 3M Earnings Top Views - Draganfly (NASDAQ:DPRO), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- US Stocks Mixed; American Express Posts Upbeat Q2 Results - American Express (NYSE:AXP), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- Telomir Pharmaceuticals stock soars after promising cancer treatment data
- Telomir-1 shows stronger epigenetic effects than standard drugs in cancer study
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Telomir Pharma Skyrockets Nearly 139% After-Hours As Cancer Drug Shows Breakthrough Results, Beats Chemo In Human Cell Tests - Telomir Pharmaceuticals (NASDAQ:TELO)
- # Telomir-1 shows anti-aging effects in progeria cell study
- EXCLUSIVE: Telomir Pharmaceuticals Says Preclinical Drug Candidate Prevents Premature Aging In Patient-Derived Cells From Children With Progeria - Telomir Pharmaceuticals (NASDAQ:TELO)
- Telomir-1 shows promise in reversing Wilson’s disease symptoms
- Telomir Pharmaceuticals Announces Telomir-1 Resets the Body’s Epigenetic Clock, Reverses DNA Methylation, and Restores Youthful Gene Regulation in an Ultra-Rare Accelerated Aging Animal Model of Werne
- telomir pharmaceuticals reports promising preclinical results for telomir-1
- EXCLUSIVE: Telomir Pharmaceuticals Lead Drug Shows Promising Signs In Animal Study For Rare Premature Aging Disorder - Telomir Pharmaceuticals (NASDAQ:TELO)
- Telomir Pharmaceuticals to Participate in BIO 2025 in Boston as Company Prepares for IND Submission and Advances Breakthrough Longevity Platform
- TELO stock touches 52-week low at $1.96 amid market challenges
- Telomir Pharmaceuticals Confirms Telomir-1 Restores Vision and Retinal Structure in Age-Related Macular Degeneration (AMD) Animal Model Using FDA-Recognized Surrogate Endpoints
Tagesspanne
1.39 1.50
Jahresspanne
1.12 7.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.40
- Eröffnung
- 1.39
- Bid
- 1.46
- Ask
- 1.76
- Tief
- 1.39
- Hoch
- 1.50
- Volumen
- 449
- Tagesänderung
- 4.29%
- Monatsänderung
- 12.31%
- 6-Monatsänderung
- -56.80%
- Jahresänderung
- -77.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K