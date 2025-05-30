Devises / TELO
TELO: Telomir Pharmaceuticals Inc
1.53 USD 0.13 (9.29%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TELO a changé de 9.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.39 et à un maximum de 1.55.
Suivez la dynamique Telomir Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TELO Nouvelles
- Telomir Pharmaceuticals annonce de nouvelles données in vitro sur l’activité épigénétique de Telomir-1
- Telomir Pharmaceuticals reports new in vitro data on Telomir-1 epigenetic activity
- Telomir’s drug candidate shows promise in reversing cancer gene silencing
- Telomir stock soars after drug candidate shows promising epigenetic effects
- Why Snowflake Shares Are Trading Higher By 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Telomir-1 shows potential against multiple diseases by blocking key enzymes
- Telomir Pharmaceuticals stock surges on promising Progeria treatment results
- Telomir-1 shows promise in restoring mitochondrial function
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.32%
- Dow Falls Over 200 Points; 3M Earnings Top Views - Draganfly (NASDAQ:DPRO), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- US Stocks Mixed; American Express Posts Upbeat Q2 Results - American Express (NYSE:AXP), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- Telomir Pharmaceuticals stock soars after promising cancer treatment data
- Telomir-1 shows stronger epigenetic effects than standard drugs in cancer study
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Telomir Pharma Skyrockets Nearly 139% After-Hours As Cancer Drug Shows Breakthrough Results, Beats Chemo In Human Cell Tests - Telomir Pharmaceuticals (NASDAQ:TELO)
- # Telomir-1 shows anti-aging effects in progeria cell study
- EXCLUSIVE: Telomir Pharmaceuticals Says Preclinical Drug Candidate Prevents Premature Aging In Patient-Derived Cells From Children With Progeria - Telomir Pharmaceuticals (NASDAQ:TELO)
- Telomir-1 shows promise in reversing Wilson’s disease symptoms
- Telomir Pharmaceuticals Announces Telomir-1 Resets the Body’s Epigenetic Clock, Reverses DNA Methylation, and Restores Youthful Gene Regulation in an Ultra-Rare Accelerated Aging Animal Model of Werne
- telomir pharmaceuticals reports promising preclinical results for telomir-1
- EXCLUSIVE: Telomir Pharmaceuticals Lead Drug Shows Promising Signs In Animal Study For Rare Premature Aging Disorder - Telomir Pharmaceuticals (NASDAQ:TELO)
- Telomir Pharmaceuticals to Participate in BIO 2025 in Boston as Company Prepares for IND Submission and Advances Breakthrough Longevity Platform
- TELO stock touches 52-week low at $1.96 amid market challenges
Range quotidien
1.39 1.55
Range Annuel
1.12 7.08
- Clôture Précédente
- 1.40
- Ouverture
- 1.39
- Bid
- 1.53
- Ask
- 1.83
- Plus Bas
- 1.39
- Plus Haut
- 1.55
- Volume
- 1.017 K
- Changement quotidien
- 9.29%
- Changement Mensuel
- 17.69%
- Changement à 6 Mois
- -54.73%
- Changement Annuel
- -76.21%
20 septembre, samedi