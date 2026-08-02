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TBF: ProShares Short 20+ Year Treasury
Курс TBF за сегодня изменился на 0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.34, а максимальная — 25.47.
Следите за динамикой ProShares Short 20+ Year Treasury. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TBF сегодня?
ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) сегодня оценивается на уровне 25.47. Инструмент торгуется в пределах 25.34 - 25.47, вчерашнее закрытие составило 25.26, а торговый объем достиг 214. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TBF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short 20+ Year Treasury?
ProShares Short 20+ Year Treasury в настоящее время оценивается в 25.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.25% и USD. Отслеживайте движения TBF на графике в реальном времени.
Как купить акции TBF?
Вы можете купить акции ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) по текущей цене 25.47. Ордера обычно размещаются около 25.47 или 25.77, тогда как 214 и 0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TBF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TBF?
Инвестирование в ProShares Short 20+ Year Treasury предполагает учет годового диапазона 23.01 - 25.59 и текущей цены 25.47. Многие сравнивают 0.35% и 8.94% перед размещением ордеров на 25.47 или 25.77. Изучайте ежедневные изменения цены TBF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short 20+ Year Treasury?
Самая высокая цена ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) за последний год составила 25.59. Акции заметно колебались в пределах 23.01 - 25.59, сравнение с 25.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short 20+ Year Treasury на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short 20+ Year Treasury?
Самая низкая цена ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) за год составила 23.01. Сравнение с текущими 25.47 и 23.01 - 25.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TBF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TBF?
В прошлом ProShares Short 20+ Year Treasury проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.26 и 2.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.26
- Open
- 25.34
- Bid
- 25.47
- Ask
- 25.77
- Low
- 25.34
- High
- 25.47
- Объем
- 214
- Дневное изменение
- 0.83%
- Месячное изменение
- 0.35%
- 6-месячное изменение
- 8.94%
- Годовое изменение
- 2.25%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%