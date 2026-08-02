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TBF: ProShares Short 20+ Year Treasury

25.47 USD 0.21 (0.83%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TBF за сегодня изменился на 0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.34, а максимальная — 25.47.

Следите за динамикой ProShares Short 20+ Year Treasury. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TBF сегодня?

ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) сегодня оценивается на уровне 25.47. Инструмент торгуется в пределах 25.34 - 25.47, вчерашнее закрытие составило 25.26, а торговый объем достиг 214. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TBF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short 20+ Year Treasury?

ProShares Short 20+ Year Treasury в настоящее время оценивается в 25.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.25% и USD. Отслеживайте движения TBF на графике в реальном времени.

Как купить акции TBF?

Вы можете купить акции ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) по текущей цене 25.47. Ордера обычно размещаются около 25.47 или 25.77, тогда как 214 и 0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TBF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TBF?

Инвестирование в ProShares Short 20+ Year Treasury предполагает учет годового диапазона 23.01 - 25.59 и текущей цены 25.47. Многие сравнивают 0.35% и 8.94% перед размещением ордеров на 25.47 или 25.77. Изучайте ежедневные изменения цены TBF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short 20+ Year Treasury?

Самая высокая цена ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) за последний год составила 25.59. Акции заметно колебались в пределах 23.01 - 25.59, сравнение с 25.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short 20+ Year Treasury на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short 20+ Year Treasury?

Самая низкая цена ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) за год составила 23.01. Сравнение с текущими 25.47 и 23.01 - 25.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TBF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TBF?

В прошлом ProShares Short 20+ Year Treasury проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.26 и 2.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.34 25.47
Годовой диапазон
23.01 25.59
Предыдущее закрытие
25.26
Open
25.34
Bid
25.47
Ask
25.77
Low
25.34
High
25.47
Объем
214
Дневное изменение
0.83%
Месячное изменение
0.35%
6-месячное изменение
8.94%
Годовое изменение
2.25%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%