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TBF: 债券20+国债指数ETF-ProShares做空

25.40 USD 0.07 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TBF汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点25.35和高点25.43进行交易。

关注债券20+国债指数ETF-ProShares做空动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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TBF新闻

常见问题解答

TBF股票今天的价格是多少？

债券20+国债指数ETF-ProShares做空股票今天的定价为25.40。它在25.35 - 25.43范围内交易，昨天的收盘价为25.47，交易量达到178。TBF的实时价格图表显示了这些更新。

债券20+国债指数ETF-ProShares做空股票是否支付股息？

债券20+国债指数ETF-ProShares做空目前的价值为25.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.97%和USD。实时查看图表以跟踪TBF走势。

如何购买TBF股票？

您可以以25.40的当前价格购买债券20+国债指数ETF-ProShares做空股票。订单通常设置在25.40或25.70附近，而178和0.00%显示市场活动。立即关注TBF的实时图表更新。

如何投资TBF股票？

投资债券20+国债指数ETF-ProShares做空需要考虑年度范围23.01 - 25.59和当前价格25.40。许多人在以25.40或25.70下订单之前，会比较0.08%和。实时查看TBF价格图表，了解每日变化。

债券20+国债指数ETF-ProShares做空股票的最高价格是多少？

在过去一年中，债券20+国债指数ETF-ProShares做空的最高价格是25.59。在23.01 - 25.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪债券20+国债指数ETF-ProShares做空的绩效。

债券20+国债指数ETF-ProShares做空股票的最低价格是多少？

债券20+国债指数ETF-ProShares做空（TBF）的最低价格为23.01。将其与当前的25.40和23.01 - 25.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TBF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TBF股票是什么时候拆分的？

债券20+国债指数ETF-ProShares做空历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.47和1.97%中可见。

日范围
25.35 25.43
年范围
23.01 25.59
前一天收盘价
25.47
开盘价
25.40
卖价
25.40
买价
25.70
最低价
25.35
最高价
25.43
交易量
178
日变化
-0.27%
月变化
0.08%
6个月变化
8.64%
年变化
1.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%