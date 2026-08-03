TBF股票今天的价格是多少？ 债券20+国债指数ETF-ProShares做空股票今天的定价为25.40。它在25.35 - 25.43范围内交易，昨天的收盘价为25.47，交易量达到178。TBF的实时价格图表显示了这些更新。

债券20+国债指数ETF-ProShares做空股票是否支付股息？ 债券20+国债指数ETF-ProShares做空目前的价值为25.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.97%和USD。实时查看图表以跟踪TBF走势。

如何购买TBF股票？ 您可以以25.40的当前价格购买债券20+国债指数ETF-ProShares做空股票。订单通常设置在25.40或25.70附近，而178和0.00%显示市场活动。立即关注TBF的实时图表更新。

如何投资TBF股票？ 投资债券20+国债指数ETF-ProShares做空需要考虑年度范围23.01 - 25.59和当前价格25.40。许多人在以25.40或25.70下订单之前，会比较0.08%和。实时查看TBF价格图表，了解每日变化。

债券20+国债指数ETF-ProShares做空股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，债券20+国债指数ETF-ProShares做空的最高价格是25.59。在23.01 - 25.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪债券20+国债指数ETF-ProShares做空的绩效。

债券20+国债指数ETF-ProShares做空股票的最低价格是多少？ 债券20+国债指数ETF-ProShares做空（TBF）的最低价格为23.01。将其与当前的25.40和23.01 - 25.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TBF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。