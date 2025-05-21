Валюты / SYTA
SYTA: Siyata Mobile Inc
2.41 USD 0.08 (3.21%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SYTA за сегодня изменился на -3.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.36, а максимальная — 2.52.
Следите за динамикой Siyata Mobile Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SYTA
- Siyata Mobile amends merger agreement with Core Gaming and enters consulting deal
- Hidden Gems: Undervalued Tech Companies Surging In Value Rankings This Week - Data Storage (NASDAQ:DTST), Intellinetics (AMEX:INLX)
- Siyata Mobile Shares Drop After Q2 Sales Miss Despite Narrower Loss - Siyata Mobile (NASDAQ:SYTA)
- Siyata Mobile partners with RAM Mounts for push-to-talk vehicle solutions
- Siyata Mobile updates investors on Core Gaming merger and financials
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- 247 Market News: Independence Day May Come Early for Siyata Mobile SYTA Shareholders via $185M Core Gaming Merger
- 24/7 Market News Editorial: Siyata Mobile (SYTA) Approaches Quarter-End with Momentum Building Around Core Gaming Acquisition
- Core Gaming’s AI COMIC app sees 1,300% user growth in Asia
- 24/7 Market News: Final Trading Days of Q2 with Clock Ticking on SYTA’s $180 Million Merger with Core Gaming
- 24/7 Market News: Core Gaming Merger Nears Critical Stage with an Eye on Q2 2025 Closing
- 24/7 Market News: Core Gaming Enhances AI-Driven Content Creation and Marketing Strategies
- 24/7 Market News: Core Gaming’s Newest App Gains Traction as Merger with Siyata Mobile Nears Completion
- 24/7 Market News Highlights Core Gaming Expansion of AI Innovation in Gaming and Mobile Applications
- Core Gaming expands into AI mobile tools with new partnershi
- Core Gaming to Participate in the "2025 Virtual Tech Conference: Discover the Innovations Reshaping Tomorrow" Virtual Conference Presented by Maxim Group LLC on Wednesday, June 4th at 10:00
- 24/7 Market News: Siyata Mobile’s $160M Core Gaming Merger Closing Date Nears Without Advance Notice
- 24/7 Market News Editorial: Core Gaming’s 43M MAUs and Counting
- 24/7 Market News Editorial: Core Gaming CEO’s Lofty Goals Signals a Game-Changing Win for Siyata Mobile
- 24/7 Market News: Core Gaming’s Complimentary-to-Download Formula: A Trojan Horse Strategy Aiming to Fuel Rapid Growth
- Siyata Mobile (SYTA) Stock Is Plunging Today: What's Going On? - Siyata Mobile (NASDAQ:SYTA)
- Dow Tumbles Over 300 Points; Target Posts Downbeat Earnings - Edible Garden (NASDAQ:EDBL), CFSB Bancorp (NASDAQ:CFSB)
- Core Gaming Introduces Nowifi: The Ultimate Offline Mobile Gaming Experience for On-the-Go Play
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
Дневной диапазон
2.36 2.52
Годовой диапазон
0.93 29.20
- Предыдущее закрытие
- 2.49
- Open
- 2.49
- Bid
- 2.41
- Ask
- 2.71
- Low
- 2.36
- High
- 2.52
- Объем
- 268
- Дневное изменение
- -3.21%
- Месячное изменение
- -19.40%
- 6-месячное изменение
- 18.14%
- Годовое изменение
- -74.09%
