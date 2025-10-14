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SWAN: Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

33.63 USD 0.05 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SWAN за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.56, а максимальная — 33.68.

Следите за динамикой Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SWAN сегодня?

Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) сегодня оценивается на уровне 33.63. Инструмент торгуется в пределах 33.56 - 33.68, вчерашнее закрытие составило 33.68, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SWAN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF?

Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF в настоящее время оценивается в 33.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.21% и USD. Отслеживайте движения SWAN на графике в реальном времени.

Как купить акции SWAN?

Вы можете купить акции Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) по текущей цене 33.63. Ордера обычно размещаются около 33.63 или 33.93, тогда как 34 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SWAN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SWAN?

Инвестирование в Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF предполагает учет годового диапазона 30.45 - 34.14 и текущей цены 33.63. Многие сравнивают 2.41% и 3.03% перед размещением ордеров на 33.63 или 33.93. Изучайте ежедневные изменения цены SWAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF?

Самая высокая цена Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) за последний год составила 34.14. Акции заметно колебались в пределах 30.45 - 34.14, сравнение с 33.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF?

Самая низкая цена Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) за год составила 30.45. Сравнение с текущими 33.63 и 30.45 - 34.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SWAN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SWAN?

В прошлом Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.68 и 3.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.56 33.68
Годовой диапазон
30.45 34.14
Предыдущее закрытие
33.68
Open
33.68
Bid
33.63
Ask
33.93
Low
33.56
High
33.68
Объем
34
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
2.41%
6-месячное изменение
3.03%
Годовое изменение
3.21%
11 августа, вторник
14:00
USD
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