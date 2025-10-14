Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) сегодня оценивается на уровне 33.63. Инструмент торгуется в пределах 33.56 - 33.68, вчерашнее закрытие составило 33.68, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SWAN в реальном времени.

Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF в настоящее время оценивается в 33.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.21% и USD. Отслеживайте движения SWAN на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) по текущей цене 33.63. Ордера обычно размещаются около 33.63 или 33.93, тогда как 34 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SWAN на графике в реальном времени.

Инвестирование в Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF предполагает учет годового диапазона 30.45 - 34.14 и текущей цены 33.63. Многие сравнивают 2.41% и 3.03% перед размещением ордеров на 33.63 или 33.93. Изучайте ежедневные изменения цены SWAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF?

Самая высокая цена Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) за последний год составила 34.14. Акции заметно колебались в пределах 30.45 - 34.14, сравнение с 33.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF на графике в реальном времени.