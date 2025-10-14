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SWAN: Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
Курс SWAN за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.56, а максимальная — 33.68.
Следите за динамикой Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Торговые приложения для SWAN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SWAN сегодня?
Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) сегодня оценивается на уровне 33.63. Инструмент торгуется в пределах 33.56 - 33.68, вчерашнее закрытие составило 33.68, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SWAN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF?
Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF в настоящее время оценивается в 33.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.21% и USD. Отслеживайте движения SWAN на графике в реальном времени.
Как купить акции SWAN?
Вы можете купить акции Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) по текущей цене 33.63. Ордера обычно размещаются около 33.63 или 33.93, тогда как 34 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SWAN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SWAN?
Инвестирование в Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF предполагает учет годового диапазона 30.45 - 34.14 и текущей цены 33.63. Многие сравнивают 2.41% и 3.03% перед размещением ордеров на 33.63 или 33.93. Изучайте ежедневные изменения цены SWAN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF?
Самая высокая цена Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) за последний год составила 34.14. Акции заметно колебались в пределах 30.45 - 34.14, сравнение с 33.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF?
Самая низкая цена Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) за год составила 30.45. Сравнение с текущими 33.63 и 30.45 - 34.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SWAN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SWAN?
В прошлом Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.68 и 3.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.68
- Open
- 33.68
- Bid
- 33.63
- Ask
- 33.93
- Low
- 33.56
- High
- 33.68
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 2.41%
- 6-месячное изменение
- 3.03%
- Годовое изменение
- 3.21%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%