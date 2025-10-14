SWAN: Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
今日SWAN汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点33.38和高点33.69进行交易。
关注Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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SWAN交易应用程序
常见问题解答
SWAN股票今天的价格是多少？
Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF股票今天的定价为33.47。它在33.38 - 33.69范围内交易，昨天的收盘价为33.63，交易量达到136。SWAN的实时价格图表显示了这些更新。
Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF股票是否支付股息？
Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF目前的价值为33.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.72%和USD。实时查看图表以跟踪SWAN走势。
如何购买SWAN股票？
您可以以33.47的当前价格购买Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF股票。订单通常设置在33.47或33.77附近，而136和-0.62%显示市场活动。立即关注SWAN的实时图表更新。
如何投资SWAN股票？
投资Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF需要考虑年度范围30.45 - 34.14和当前价格33.47。许多人在以33.47或33.77下订单之前，会比较1.92%和。实时查看SWAN价格图表，了解每日变化。
Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF的最高价格是34.14。在30.45 - 34.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF的绩效。
Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF股票的最低价格是多少？
Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF（SWAN）的最低价格为30.45。将其与当前的33.47和30.45 - 34.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SWAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SWAN股票是什么时候拆分的？
Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.63和2.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.63
- 开盘价
- 33.68
- 卖价
- 33.47
- 买价
- 33.77
- 最低价
- 33.38
- 最高价
- 33.69
- 交易量
- 136
- 日变化
- -0.48%
- 月变化
- 1.92%
- 6个月变化
- 2.54%
- 年变化
- 2.72%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%