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SWAN: Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

33.47 USD 0.16 (0.48%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SWAN汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点33.38和高点33.69进行交易。

关注Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

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常见问题解答

SWAN股票今天的价格是多少？

Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF股票今天的定价为33.47。它在33.38 - 33.69范围内交易，昨天的收盘价为33.63，交易量达到136。SWAN的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF股票是否支付股息？

Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF目前的价值为33.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.72%和USD。实时查看图表以跟踪SWAN走势。

如何购买SWAN股票？

您可以以33.47的当前价格购买Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF股票。订单通常设置在33.47或33.77附近，而136和-0.62%显示市场活动。立即关注SWAN的实时图表更新。

如何投资SWAN股票？

投资Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF需要考虑年度范围30.45 - 34.14和当前价格33.47。许多人在以33.47或33.77下订单之前，会比较1.92%和。实时查看SWAN价格图表，了解每日变化。

Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF的最高价格是34.14。在30.45 - 34.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF的绩效。

Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF股票的最低价格是多少？

Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF（SWAN）的最低价格为30.45。将其与当前的33.47和30.45 - 34.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SWAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SWAN股票是什么时候拆分的？

Amplify ETF Trust Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.63和2.72%中可见。

日范围
33.38 33.69
年范围
30.45 34.14
前一天收盘价
33.63
开盘价
33.68
卖价
33.47
买价
33.77
最低价
33.38
最高价
33.69
交易量
136
日变化
-0.48%
月变化
1.92%
6个月变化
2.54%
年变化
2.72%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%