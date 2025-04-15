Валюты / SSP
SSP: E.W. Scripps Company (The) - Class A
2.74 USD 0.07 (2.49%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SSP за сегодня изменился на -2.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.73, а максимальная — 2.86.
Следите за динамикой E.W. Scripps Company (The) - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SSP
- Berenberg поддерживает Avolta и SSP на фоне ускорения роста рынка авиаперевозок в США
- Berenberg backs Avolta and SSP as U.S . air travel market growth accelerates
- E.W. Scripps to sell Fort Myers Fox station to Sun Broadcasting for $40m
- Sinclair Stock: Value Creation Time For Shareholders (NASDAQ:SBGI)
- Gray Television stock price target raised to $7 by Guggenheim on deals
- The E.W. Scripps Company (SSP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- E.w. Scripps (SSP) Q2 Revenue Falls 6%
- E.W. Scripps (SSP) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- EW Scripps A earnings missed by $0.38, revenue fell short of estimates
- Fox (FOXA) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- SSP Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- Scripps prices $750 million in senior notes at 9.875%
- E.W. Scripps gets Caa2 rating for new notes, outlook changed to stable
- Fitch upgrades Scripps’ rating to ’CCC’ after refinancing moves
- E.W. Scripps launches $650 million senior secured notes offering
- SSP Expands Its Sports Line-Up: Is the Growth Thesis Strengthening?
- SSP vs. TGNA: Which Local Media Stock Has More Upside Potential?
- Scripps, WNBA extend partnership for Friday night games on ION
- Scripps Howard Fund announces winners of 72nd Scripps Howard Journalism Awards
- Faizan Zaki declared champion of the 2025 Scripps National Spelling Bee
- Scripps to attend Gabelli conference on June 5; webcast available
- Scripps Partners With Freewheel to Accelerate Advertiser Investment Across Women’s Sports and Live Events Including the WNBA and NWSL
- Tampa Bay Lightning, Scripps Sports partner on multi-year agreement to air National Hockey League team’s games
- E.W. Scripps upgraded to ’CCC+’ by S&P Global Ratings, outlook remains negative
Дневной диапазон
2.73 2.86
Годовой диапазон
1.36 4.17
- Предыдущее закрытие
- 2.81
- Open
- 2.81
- Bid
- 2.74
- Ask
- 3.04
- Low
- 2.73
- High
- 2.86
- Объем
- 778
- Дневное изменение
- -2.49%
- Месячное изменение
- -8.05%
- 6-месячное изменение
- -6.48%
- Годовое изменение
- 20.70%
