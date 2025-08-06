КотировкиРазделы
SPT: Sprout Social Inc - Class A

14.41 USD 0.37 (2.64%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SPT за сегодня изменился на 2.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.83, а максимальная — 14.62.

Следите за динамикой Sprout Social Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости SPT

Дневной диапазон
13.83 14.62
Годовой диапазон
13.55 36.30
Предыдущее закрытие
14.04
Open
13.98
Bid
14.41
Ask
14.71
Low
13.83
High
14.62
Объем
2.032 K
Дневное изменение
2.64%
Месячное изменение
-7.57%
6-месячное изменение
-34.23%
Годовое изменение
-50.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.